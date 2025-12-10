Vuelven Las Noches de Quilmes por las fiestas

En ese marco, el cronograma de días y lugares con promociones es el siguiente: sábado 20, La Noche de Ezpeleta, en avenida Centenario desde Sobral hasta Perú, y Chile entre San Martín y Centenario; domingo 21, La Noche de Quilmes, desde Videla hasta Garibaldi, y desde Hipólito Yrigoyen a Paz; lunes 22, La Noche de Bernal, en 9 de Julio entre San Martín y Lavalle, en Belgrano entre Castro Barros y Avellaneda; y martes 23, La Noche de Solano, sobre la avenida 844 entre 893 y Donato Álvarez.

Desde el Municipio señalaron que "esta iniciativa es concretada por la Comuna, en conjunto con las Cámaras de Comerciantes de los Quilmes, Bernal, Ezpeleta y San Francisco Solano, y el Paseo Comercial Quilmes, y tiene como objetivo asistir a la recuperación económica del sector, apoyar la actividad comercial y potenciar el consumo y las ventas".

En ese sentido, habrá promociones especiales para aquellos usuarios de la tarjeta de beneficios Somos Quilmes, que se puede obtener de manera virtual, rápida, sencilla y gratuita a través de QuiBot, en la página web del Municipio de Quilmes o por WhatsApp al 11-4493-4483.

A su vez, este tipo de acciones beneficia a los consumidores que van a poder realizar las compras navideñas a precios promocionales, cuidando así el bolsillo y la economía de cada vecino y vecina de Quilmes.