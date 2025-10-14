Avanza la obra integral de refacción y ampliación de la Avenida Hipólito Yrigoyen

Además, se ejecutan tareas de desmonte, compactado de base y hormigonado de la calzada entre las calles Lorenzini y Lima. Mientras que se trabaja en la construcción de veredas de hormigón en el tramo que va desde Diehl a Lorenzini. Pese a los trabajos la vía permanece abierta a la circulación vehicular, solo se realiza la reducción de carriles.

La obra, llevada adelante conjuntamente con la Provincia de Buenos Aires, incluye la reparación total de la calzada, la incorporación de un carril adicional por sentido, y la construcción de nuevos cordones. Además, la renovación total de veredas, con rampas en las esquinas, la mejora de los desagües pluviales y la reconstrucción de sumideros y cámaras.

Los trabajos incluyen también la construcción de nuevas dársenas para colectivos y la renovación de refugios, además de la señalización de todo el sector intervenido. "Junto a la Provincia avanzamos con esta obra tan importante que potenciará por completa la circulación ya que se trata de una vía de altísimo tránsito en la región", indicó el intendente Mariano Cascallares.