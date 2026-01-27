Política |

Milei vistió una tradicional fábrica de helados en Mar del Plata

El Presidente recorrió la planta en el Parque Industrial General Savio y luego expresó en las redes sociales que Argentina “tiene el mejor helado por lejos".

El presidente Javier Milei visitó este martes la fábrica de la heladería Lucciano's en la ciudad de Mar del Plata y expresó que el país “tiene el mejor helado por lejos y todos en el mundo deberían probarlos”.

“Argentina tiene el mejor helado por lejos y todos en el mundo deberían probarlos”, expresó el mandatario desde su cuenta en inglés en redes sociales.

Milei recorrió la planta de elaboración de Lucciano’s Central Store, en el Parque Industrial General Savio, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

image

Cómo sigue la agenda de Milei en Mar del Plata

El Presidente asistirá este martes a las 21 al espectáculo ‘Fátima Universal’, de Fátima Florez, en el Teatro Roxy, y a la medianoche asistirá al Balneario Horizonte para formar parte del cierre de La Derecha Fest, el encuentro partidario que se realizará desde las 19.30 en el Horizonte Club de Playa.

Está previsto que asistan dirigentes aliados del PRO como el intendente local, Guillermo Montenegro, y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros integrantes de La Libertad Avanza.

La visita a Mar del Plata es parte una gira federal que Milei planea llevar adelante en distintas ciudades del país, y que inició el lunes con el “Tour de la Gratitud” por la intersección de las calles Güemes y Avellaneda.

