Avanzan las obras de ampliación en el Hospital Alende de Budge

Con recursos propios, el Municipio de Lomas de Zamora construye nuevas salas de parto, más habitaciones para internación y un espacio para médicos.
Ante el fuerte crecimiento de la demanda de atención en el sector público de la Salud, dado el contexto social y económico, el Municipio de Lomas de Zamora está impulsando una serie de obras en el Hospital Materno Infantil Doctor Oscar Alende. Esa inversión en la infraestructura hospitalaria busca no sólo una ampliación de su espacio físico sino principalmente incrementar la capacidad de trabajo de los profesionales de la salud.
Por ello, la icónica institución sanitaria, ubicada en Claudio de Alas y Azamor, Budge, se encuentra en un proceso de modernización y mejora de su infraestructura gracias a una inversión que la comuna encara con recursos propios. Actualmente, se están construyendo dos salas de partos, nuevas habitaciones en el área de internación y otra sala de médicos.
Con esas mejoras, que significarán una ampliación de 215 metros cuadrados, lograrán liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y más consultorios en funcionamiento, mejorando las condiciones de cuidado de los pacientes.
"En un contexto donde el Gobierno nacional dejó de enviar fondos, desde el Gobierno de la Comunidad redoblamos esfuerzos para cuidar el derecho a la salud con obras, programas de prevención, nuevos sistemas de turnos y atención inmediata por telemedicina", resaltó la jefa de Gabinete local, Sol Tischik.
