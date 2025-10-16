Avanzan las obras de ampliación en el Hospital Alende de Budge

Por ello, la icónica institución sanitaria, ubicada en Claudio de Alas y Azamor, Budge, se encuentra en un proceso de modernización y mejora de su infraestructura gracias a una inversión que la comuna encara con recursos propios. Actualmente, se están construyendo dos salas de partos, nuevas habitaciones en el área de internación y otra sala de médicos.

Con esas mejoras, que significarán una ampliación de 215 metros cuadrados, lograrán liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y más consultorios en funcionamiento, mejorando las condiciones de cuidado de los pacientes.

"En un contexto donde el Gobierno nacional dejó de enviar fondos, desde el Gobierno de la Comunidad redoblamos esfuerzos para cuidar el derecho a la salud con obras, programas de prevención, nuevos sistemas de turnos y atención inmediata por telemedicina", resaltó la jefa de Gabinete local, Sol Tischik.