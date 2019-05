La situación se agrava por la crecida de las napas, un problema que lleva décadas y que no encuentra solución: sótanos y garajes inundados y paredes arruinadas por la humedad se repiten en el barrio. El temor esta siempre, y en este otoño aun no afloró una tormenta mayúscula.

Inquietud al municipio

Por eso, hace poco más de un mes, fomentistas y vecinos lograron llevarle la inquietud al municipio. La fuente vecinal, señaló que “el secretario de Obras Públicas mostró su buena predisposición, no llevamos firmas porque conocen perfectamente los problemas. Pero el intendente, que cuando era secretario del intendente Baldomero Alvarez de Olivera nos daba cabida en los proyectos, ahora está en otra cosa”.

ADEMÁS:

Se supo, que hay tres conductos. Uno de 1982, cuando las calles eran de tierra que está en Pico y Carabelas, termina en Carabelas y San Lorenzo. El del arroyo Sarandí en Campichuelo y Oyuela, por donde va agua que viene desde Lanús y Lomas de Zamora. El otro está por Oyuela, Casacuberta y va hacia Crisólogo Larralde.

La esperanza de los vecinos es que sistema de cloacas llegue antes de fin de año, lo cual aliviaría las inundaciones y no pocos problemas de contaminación, que salen poco y nada a la vista al no haber denuncias, salvo los habitantes cercanos al arroyo a cielo abierto, pero que mermaron con el tiempo.

Fueron los vecinos, a lo largo del tiempo, los que por medio de la sociedad de fomento lograron todo, inclusive las cañería de agua y gas, ya en 1982, pasaron por las veredas y no por pavimentos posteriores.

Barrio Industrial Obrero

Y como si no fuera poco, hay varias manzanas con calle cerrada por Oyuela desde Casacuberta hasta Campichuelo, porque el municipio no habilitó las viviendas levantadas que ya tienen vecinos adentro, pero no pueden escriturar y por ello no tienen servicios”.

“El 8 de octubre de 2014, cuando se prometió toda la obra, todos creyeron, pero ya son cinco años de atraso para el Barrio Industrial Obrero”, precisaron.