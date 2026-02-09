Axel Kicillof y Katopodis presentan el final del Acueducto Norte

La obra se desarrolló en el marco de la etapa I del Plan Hídrico del Gran La Plata, un programa orientado a reforzar la distribución de agua potable en sectores con crecimiento urbano sostenido, que enfrentaban problemas históricos de presión y abastecimiento.

El proyecto contempla el tendido de más de 9 kilómetros de cañería de 400 milímetros de diámetro, que permitirá abastecer a los barrios de Gonnet y Villa Castells con agua producida en la Planta Potabilizadora Donato Gerardi, ubicada en Punta Lara

Kicillof y Karopodis realizarán la presentación a las 10:00 en el Salón Dorado del Palacio Municipal, ubicado en calle 12 entre 51 y 53

El Acueducto Norte transporta agua desde la Planta Donato Gerardi y fortalece la red de distribución local.

Además del nuevo conducto, los trabajos incluyeron la readecuación y puesta en valor de la estación de bombeo de 120 y 33, una pieza fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Una vez finalizada la obra de fortalecimiento del sistema de distribución, se estima que el Acueducto Norte beneficiará a alrededor de 30 mil usuarios, mejorando la presión, la continuidad del servicio y la capacidad de respuesta ante picos de consumo.

Durante el acto, las autoridades también anunciarán las obras previstas para la etapa II del Plan Hídrico, que buscará ampliar y consolidar lo ya ejecutado, con nuevas inversiones en infraestructura básica.