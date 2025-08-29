Choque entre un móvil policial y un automóvil tras feroz persecución

Se trata de dos individuos mayores de edad, que fueron capturados por personal del Comando de Patrullas de Avellaneda. En la intersección de General Acha y Avenida Mitre, los efectivos policiales detectaron un vehículo Renault Kwid color naranja que registraba alerta activa en el anillo digital por su relación con un ilícito ocurrido en la Capital Federal.

Al intentar ser interceptado, los ocupantes del rodado embistieron a uno de los efectivos y esgrimieron un arma de fuego, lo que motivó la inmediata reacción de otro agente, que redujo a los sospechosos.

Como consecuencia, uno de los imputados fue trasladado al Hospital Presidente Perón con una herida en la zona intercostal, mientras que el segundo ingresó Fiorito con una lesión de entrada y salida en el hombro derecho, sin que ninguno de ellos revistiera riesgo de vida.

Asimismo, los efectivos constataron que uno de los aprehendidos poseía una medida restrictiva vigente por el delito de secuestro extorsivo, mientras que el vehículo utilizado contaba con pedido de secuestro activo en una causa por robo agravado instruida en Avellaneda.

En el procedimiento se incautó un revólver calibre 32 largo y se contó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que dispuso las diligencias de rigor y el trabajo de Policía Científica.