Amplían sedes y horarios de asistencia educativa en Morón

El programa busca fortalecer la calidad y la experiencia educativa mediante encuentros semanales de una hora y media, en los que se refuerzan contenidos clave como alfabetización y matemática, además de acompañar en las tareas escolares.

Las clases se desarrollan en horario vespertino, lo que permite la participación de alumnos tanto de jornada simple como de jornada completa. De esta manera, el Estado local garantiza el acceso a una educación inclusiva y de calidad, priorizando el acompañamiento integral de las infancias y juventudes.

Para más información se puede llamar al 11-6147-9616 o por correo a [email protected] . El listado completo de lugares y horarios del Programa Acompañar es el que sigue:

En Morón Sur, Unidad de Gestión Comunitaria -UGC- 8 (Arenales 1797). Martes de 14:30 a 16; UGC 9 (Doctor Felix Burgos 585). Miércoles de 14 a 15.30; Sociedad de Fomento 10 de Agosto (Avellaneda 2467). Jueves de 16.30 a 18; Biblioteca Popular y Centro Comunitario José Hernández (Gobernador Arana 3817). Viernes de 14 a 15.30. Centro Comunitario La Infancia (Cobo 4481). Viernes de 16.30 a 18.

En Morón Norte, Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Rawson y Constituyentes). Jueves de 14 a 15.30. En Castelar Norte, Club Social y Deportivo El Porvenir de Castelar (Curuchet 2264). Lunes de 16.30 a 18. En Castelar Sur, UGC 14 (Buenos Aires 1279). Miércoles de 16.30 a 18. En El Palomar, UGC 3 (Pedernera 280). Jueves de 16.30 a 18. Y en Barrio Gaona, Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín (Agustín Alvarez 414). Martes de 17 a 18.30.