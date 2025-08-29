Candidatos de Unión y Libertad dieron a conocer sus propuestas en Avellaneda

Asimismo, hablaron con vecinos de la zona y transeúntes sobre sus dudas con respecto al partido y les contaron algunas de las iniciativas que tienen en carpeta. También, desde sus cuentas @unionylibertadavellaneda, ejulijofre y earnaldopepodiaz se crearon contenidos para que el electorado pueda ver sus propuestas e ideas de manera más simple, siempre de la mano de las ideas liberales que llevó al presidente Javier Milei a la presidencia.

Díaz señaló que "para demostrar en la provincia de Buenos Aires que los verdaderos liberales están en Unión y Libertad, todos los candidatos se acercan a las personas que tienen dudas con respecto a los colores, formas, propuestas y apellidos, ya que los mismos de siempre están infiltrados en La Libertad Avanza".

Por su parte, Jofré señaló que impulsa "un cambio de gestión cercano al vecino, que atienda las necesidades reales que hoy están en evidencia".

En tanto, Arnaldo Pepo Díaz fue consultado por este medio sobre el escándalo de las supuestas coimas en el área de discapacidad a nivel nacional, y al respecto consideró que el presidente Javier Milei "no puede tener el control sobre todo" y apuntó contra "gente del entorno que no sabe manejarse o no sabe cómo son las cosas".

En este sentido, indicó que hay allegados a Milei que desconocen "cuál es la línea del presidente o no la quiere saber". Sin embargo, fue cauto al sostener que "lo tiene que dirimir la Justicia", aunque puntualizó que "si fuera el caso, caiga quien caiga, el que las hace las paga". "Obviamente, del otro lado se fogonea activamente porque es una manera de desprestigiar al Gobierno", analizó.

"Ciertos personajes turbios que rodean al presidente no han dejado que el Gobierno sea plenamente el despegue de una Argentina nueva", lamentó el concejal liberal, que, si bien respaldó la gestión de Milei, cruzó a la actual dirigencia del espacio a nivel local porque provienen "del kirchnerismo".

Díaz va por la renovación de su banca en el Concejo Deliberante, pero lo hace desde Unión y Libertad bajo el argumento de que el sello oficial de LLA en el distrito "se alejó rotundamente de los principios liberales" y los acusó de responder sólo a "intereses personales".