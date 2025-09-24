Ayelén "La Piru" Granadino no pudo viajar a Estados Unidos

La boxeadora quilmeña iba a ser la retadora de la campeona absoluta del peso mosca Gabriela "Sweet Poison" Fundora, pero el traslado fue anulado porque le denegaron la visa.
La boxeadora quilmeña Ayelén "La Piru" Granadino finalmente no pudo viajar a Estados Unidos, para ser la retadora de la campeona absoluta del peso mosca, Gabriela "Sweet Poison" Fundora, quien iba a exponer los cinturones WBA, WBC, IBF y WBO, debido a que no obtuvo la visa para ingresar al país. Para el boxeo femenino este combate iba a ser una oportunidad histórica, ya que iba a ser la defensa de cuatro cinturones de la estadounidense con la argentina como retadora.
Todos los títulos de la categoría están en juego y Granadino iba a ser la rival de la norteamericana, pero la quilmeña se quedó sin visa porque Estados Unidos se la denegó. El combate iba a ser en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California, y la empresa patrocinadora, la Golden Boy Promotions la reemplazó por la canadiense Alexas Daria Iron Lady Kubicki.
Los motivos por los cuales la visa de la deportista quilmeña no fue aceptada no fueron revelados y según el entorno de la boxeadora, esto se debería a un retraso y no llegaba a tiempo para tenerla antes de la pelea.
