Ayelén "La Piru" Granadino no pudo viajar a Estados Unidos

Todos los títulos de la categoría están en juego y Granadino iba a ser la rival de la norteamericana, pero la quilmeña se quedó sin visa porque Estados Unidos se la denegó. El combate iba a ser en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California, y la empresa patrocinadora, la Golden Boy Promotions la reemplazó por la canadiense Alexas Daria Iron Lady Kubicki.

Los motivos por los cuales la visa de la deportista quilmeña no fue aceptada no fueron revelados y según el entorno de la boxeadora, esto se debería a un retraso y no llegaba a tiempo para tenerla antes de la pelea.