Lo buscaban por varios robos y le incautaron un cuantioso botín

El procedimiento fue realizado por integrantes del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Tercera de Dock Sud, en el marco de un causa caratulada como Homicidio en grado de tentativa por el empleo de arma de fuego y amenazas agravadas.

Fue así que en el marco de siete allanamientos simultáneos, efectuados por disposición del Juzgado de Garantías número 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3, concretaron la aprehensión de un hombre de 25 años, realizaron también la identificación de otros cinco personas vinculadas a la causa y el secuestro de un vehículo Renault Captur, dentro del cual se halló una mochila con muchísimo dinero, precisamente con 12.977.800 de pesos en billetes de distinta denominación, además de un teléfono celular.

La causa se originó a partir de una denuncia formulada por la víctima, quien refirió que el 6 de junio de 2025, en inmediaciones de su domicilio en la Isla Maciel, tanto él como su hermano fueron atacados por sujetos armados a bordo de una motocicleta. En la agresión, ambos recibieron disparos en las piernas, tras lo cual los autores se dieron a la fuga.

La UFI Nº3 de Avellaneda-Lanús avaló el procedimiento, dispuso la notificación del detenido de la formación de la causa y su alojamiento en sede policial, ordenando su presentación ante los estrados judiciales en la jornada siguiente.