Defensa y Justicia, con el objetivo de dar vuelta la página ante Boca

El conjunto de Mariano Soso aún no se reconcilió con el triunfo y cayó frente a un Estudiantes alternativo, ya que la versión principal está sumamente sumergida en la Copa Libertadores y su encuentro contra Flamengo.

El flojo nivel frente al Pincha, sumado a la caída frente al Calamar, complicó las chances del Halcón de estar un peldaño más arriba en la mirada clasificatoria a la Sudamericana, ya que sigue a ocho unidades de Huracán, el último que estaría ingresando.

Ahora prepara el duelo del sábado frente a Boca en Florencio Varela, que podrá incluir público visitante, hasta que lo definan tanto AFA como APREVIDE, organismo de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Si se confirma el ingreso de hinchas Xeneizes, el Azul y Oro podrá llevar aproximadamente 3000 personas, las cuales se ubicarán en la tribuna que da a la calle Humahuaca.

Hasta el momento, Defensa perdió solo tres partidos: ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense y Estudiantes.