Defensa y Justicia, con el objetivo de dar vuelta la página ante Boca

La caída ante Estudiantes de La Plata le hizo retroceder casilleros en su lucha por acercarse a la zona de Copa Sudamericana.
Defensa y Justicia volvió a perder en la Liga Profesional de Fútbol, esta vez ante Estudiantes de La Plata y retrocedió casilleros en su lucha por arrimarse a la zona de Copa Sudamericana. En la tabla de la Zona A del campeonato, el Halcón perdió terreno, ya que acumula la caída anterior frente a Platense, así que sólo espera despachar a Boca en la próxima fecha en Florencio Varela.
El conjunto de Mariano Soso aún no se reconcilió con el triunfo y cayó frente a un Estudiantes alternativo, ya que la versión principal está sumamente sumergida en la Copa Libertadores y su encuentro contra Flamengo.
El flojo nivel frente al Pincha, sumado a la caída frente al Calamar, complicó las chances del Halcón de estar un peldaño más arriba en la mirada clasificatoria a la Sudamericana, ya que sigue a ocho unidades de Huracán, el último que estaría ingresando.
Ahora prepara el duelo del sábado frente a Boca en Florencio Varela, que podrá incluir público visitante, hasta que lo definan tanto AFA como APREVIDE, organismo de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Si se confirma el ingreso de hinchas Xeneizes, el Azul y Oro podrá llevar aproximadamente 3000 personas, las cuales se ubicarán en la tribuna que da a la calle Humahuaca.
Hasta el momento, Defensa perdió solo tres partidos: ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense y Estudiantes.
