Dock Sud rescató un punto y piensa en Real Pilar

Con ese envión anímico, el equipo dirigido por Jesús Díaz ya pone la cabeza en el próximo compromiso ante Real Pilar, uno de los protagonistas del campeonato de la B Metropolitana. Por su parte, el Monarca es uno de los pocos que sueña con arrebatarle el título a Midland, que ya ganó el Torneo Apertura y desfila como puntero en el Clausura. Mientras tanto, el Blanquinegro se encuentra como escolta, agazapado ante cualquier traspié.

Las preocupaciones, sin embargo, pasan por la situación física de Lucas Chiapparro. El mediocampista, pieza clave en el engranaje del equipo, debió salir lesionado a los 38 minutos del primer tiempo y en las próximas horas será evaluado por el cuerpo médico para determinar si podrá entrenar con normalidad o si quedará marginado por algunas fechas.

En el aspecto positivo, el defensor Dylan Arias recibió finalmente sólo una fecha de suspensión por la expulsión frente a Sportivo Italiano, por lo que ya estará disponible para regresar al once titular frente al Monarca.