El Porvenir volvió a creer y va por todo

El panorama no es sencillo. El rival de turno terminó como segundo de la Zona B, lo que le permitirá definir la serie en su casa, un detalle que pone cuesta arriba el desafío para los dirigidos por Santiago Fleitas. Sin embargo, el Porve ya demostró carácter en la última jornada y buscará volver a dar el golpe.

En lo futbolístico, habrá modificaciones en el once inicial. La principal novedad es el regreso de Fernando Pasquale, quien ocupará un lugar en la delantera en reemplazo de Nicolás Ávalos. Además, en la defensa se evalúa una variante sobre el costado derecho: Joaquín Muller podría dejar su lugar para el retorno de Lautaro Sequeira, que viene pidiendo pista.

Con esas variantes en análisis, la semana de trabajos será clave para que Fleitas defina el once titular. La probable formación sería: Sergio Juárez; Joaquín Muller o Lautaro Sequeira, Felipe Ruíz, Javier Peralta Salinas y Leandro Villagra; Hernán Rodríguez, Franco Ríos, Franco Ávalos o Matías Sarmiento y Jeremías Arrieta; Maximiliano Alvarenga y Fernando Pasquale.

El Porvenir va por un nuevo milagro, consciente de que no tiene margen de error pero con la confianza renovada tras la clasificación. Este sábado se juega gran parte de su ilusión en Luján, en un cruce que promete ser electrizante.