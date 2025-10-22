Ayrton Chorne no pudo cumplir con sus expectativas

En la nueva prueba del Turismo Carretera 2000, el piloto de Berazategui corrió una de las dos competencias: el sábado finalizó último, con solo cuatro giros cumplidos, y en la del domingo no se presentó.

El piloto de Berazategui Ayrton Chorne solamente corrió una de las dos competencias del Turismo Carretera 2000, que se realizaron en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay y en la carrera del sábado finalizó último, con solo cuatro giros cumplidos, pero en la del domingo no se presentó y se retiró del circuito pampeano. Chorne no pudo ser protagonista con el Citroen C4 Lounge del equipo Coiro tras una actuación de sábado por lejos de sus expectativas y en el último lugar, el domingo decidió retirarse y no formar parte de la parrilla de largada de la carera 2.