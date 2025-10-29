Batalla campal frente a un pub de Lanús

La feroz disputa ocurrió en un local nocturno llamado Omi, ubicado en José María Moreno al 100, donde uno de los asistentes tropezó y empujó a otro cliente. Ante dicha situación accidental, actuó el personal de seguridad. En el marco de versiones contrapuestas, el propietario del local señaló que la cajera fue atacada.

Los allegados al joven trataron de intervenir pero también resultaron lesionados. La contienda se trasladó a la vereda, donde todo subió de temperatura y en la que se registraron daños materiales: hombres y mujeres lanzaron distintos elementos contra la vidriera del local, que sufrió varios daños.

Tras la difusión de un video del hecho, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lanús inició una investigación de oficio. Asimismo, fuentes judiciales confirmaron que ambas partes se presentaron en la comisaría primera, donde se realizaron las actuaciones correspondientes por lesiones, el reconocimiento médico de los involucrados y la toma de declaraciones testimoniales.

Además, la fiscalía ordenó la notificación de la formación de la causa a las personas implicadas y analiza posibles responsabilidades del personal de seguridad del local.