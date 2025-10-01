Benítez: "Vamos a hacer todo para darlo vuelta"

Uno de los protagonistas que tomó la palabra tras el partido fue Thiago Benítez, pieza clave en el mediocampo de Bera. Con autocrítica y a la vez confianza, el juvenil analizó lo que pasó en Devoto y lo que viene en casa.

"Nos faltó concretar en las últimas jugadas. Tuvimos muchas situaciones de gol que no las pudimos meter. Es parte del partido. Más allá del resultado, le metimos buen ritmo, buena intensidad y es lo que nos sale bien a nosotros. Vamos a morir con lo nuestro. Desde hoy ya entrenamos con ganas de dar vuelta la página".

Además, en declaraciones con Bera Un País, Benítez destacó el valor que tendrá la localía en la definición: "Definir con nuestra gente es un plus. Están todos los que siempre te hacen el aguante. Es difícil después de este resultado, pero vamos a morir para dar vuelta el resultado. Que la gente de Bera esté tranquila que vamos a dejar todo para darlo vuelta".

Berazategui sabe que no tiene margen de error: el Norman Lee será testigo de un duelo a todo o nada donde el equipo de Rodrigo Bilbao buscará demostrar por qué fue protagonista en la temporada y quiere seguir soñando con el ascenso a la B Metropolitana.