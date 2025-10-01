Quilmes quiere terminar el torneo con una alegría

Con la mira en el Lechero, el Decano trabaja a pleno en pos de quedarse con una alegría en su estadio, ya sin la presión de la permanencia. Todavía el once no está definido, dado que el cotejo se realizará el sábado y el DT busca aprontar a la mejor versión, pero ya en una mira posterior.

Ayer el plantel trabajó con Esteban Glellel, Francisco Flores, Agustín Bindella, Marcos Roseti, Iván Ramírez, Joaquín Postigo y Oscar Belinetz. Al tiempo, los futbolistas que trabajaron aparte por diversas dolencias fueron: Gabriel Carabajal, con una sobrecarga muscular, trabajó en el gimnasio; Federico Pérez, con un traumatismo en la rodilla derecha y Gabriel Aranda, el cual tiene una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha.

Asimismo, el volante Mariano Santiago no es tenido en cuenta y negocia su salida del club, por ende tabien se ejercita aparte con algunos lesionados o jugadores de la Reserva. La misma situación aplica para el defensor Maximiliano Padilla. Quienes no participaron del entrenamiento fueron Edwin Schulz, por un problema personal; ni Joaquín Canadell, el cual volvió a la Reserva.