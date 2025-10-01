Festejo para escudería de la región

El marplatense Diego Verriello se impuso en TR Series con el Fiat Cronos preparado por el Octanos Competición de Llavallol.
El Octanos Competición de Llavallol festejó el segundo título obtenido por el marplatense Diego Verriello, quien se consagró en TR Series este fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, con el Fiat Cronos, tras cuatro años, ya que su último festejo fue en la temporada 2021. La escudería de Christian Martínez celebra por todo lo alto un nuevo éxito del marplatense, que ya es un abonado a las buenas noticias en la región.
En el marco de un domingo soleado, Verriello ganó la final del TR Series y le fue más que suficiente una alegría para desatar a locura por su segundo campeonato festejado con el Octanos de la región.
El piloto de Mar del Plata peleó por la punta con José Malbrán hasta que pudo asegurar la primera posición para cerrar un gran fin de semana. Malbrán fue segundo con el Mercedes-Benz y tercero terminó Adrián Hamze con el Fiat Cronos del Octanos Competición , dándole el 1-3 al equipo y por si fuera poco además ganador de la Copa Master por tercera vez consecutiva, ya cual ya había celebrado en 2023 y 2024.
