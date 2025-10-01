Festejo para escudería de la región

En el marco de un domingo soleado, Verriello ganó la final del TR Series y le fue más que suficiente una alegría para desatar a locura por su segundo campeonato festejado con el Octanos de la región.

El piloto de Mar del Plata peleó por la punta con José Malbrán hasta que pudo asegurar la primera posición para cerrar un gran fin de semana. Malbrán fue segundo con el Mercedes-Benz y tercero terminó Adrián Hamze con el Fiat Cronos del Octanos Competición , dándole el 1-3 al equipo y por si fuera poco además ganador de la Copa Master por tercera vez consecutiva, ya cual ya había celebrado en 2023 y 2024.