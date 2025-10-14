Berazategui define la serie ante Alem en casa y espera por Pombo

El equipo de la región deberá revertir el resultado y apelar a la mística, tal como le tocó hacer en la fase anterior. En la serie contra Lamadrid, el Naranja también perdió el primer partido, en aquella ocasión 2 a 0, y logró dar vuelta la llave en casa. Ahora, con un 1-0 en contra, necesita ganar por la mínima diferencia para forzar los penales, o por dos goles o más para clasificar directamente a las semifinales.

Lamentablemente, la derrota en la ida trajo una baja sensible: el volante Máximo Blanco se fue expulsado a los 44 minutos del segundo tiempo por propinarle un puñetazo a Brandán, jugador del Lechero. Por esta roja directa, Blanco se perderá la revancha en el Norman Lee.

En el medio, el pueblo Naranja está expectante a lo que determine el Tribunal de Disciplina de AFA con el caso de su capitán y enganche, Nahuel Pombo. El referente se había ido expulsado en la ida contra Lama, lo que le valió dos partidos de suspensión. Si bien la AFA lo suspendió provisionalmente, en el próximo boletín oficial se deberían confirmar las dos fechas de sanción, lo que lo habilitaría a jugar la vuelta contra los de General Rodríguez.

Berazategui define su suerte en casa, con la obligación de remontar y con el anhelo de recuperar a su capitán para lograr meterse entre los cuatro mejores de la mini liga de la Primera C.