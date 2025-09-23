Berazategui se prepara para el Reducido ante Lamadrid

En la última fecha, el Naranja goleó 4 a 0 a Muñiz, pero el DT optó por darle rodaje a varios juveniles y preservar a futbolistas que llegaron al límite en lo físico. Uno de los que no estuvo fue Darío Salina, referente del mediocampo, quien cumplió una fecha de suspensión tras acumular cinco amarillas.

Con descanso para los titulares y rodaje para los suplentes, Bera llega al Reducido con el mote de candidato, aunque deberá ratificarlo desde el primer cruce. Cabe recordar que la serie se jugará a ida y vuelta, sin ventaja deportiva y con definición por penales en caso de igualdad. La revancha se disputará en el Norman Lee, donde el Naranja buscará hacer pesar su localía y la gran campaña realizada en la fase regular.

Por su parte, Lamadrid se ganó su lugar tras un torneo irregular, pero se hace fuerte en Devoto y tratará de dar el golpe frente a uno de los equipos más sólidos del campeonato. En ese contexto, Bera sabe que no puede relajarse y que el margen de error es mínimo. La ilusión está intacta y el objetivo es claro: avanzar en el Reducido para soñar con el ascenso.