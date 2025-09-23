Detuvieron a mujer que intentó asesinar a su madre con machete

Este hecho conmocionó a toda la comunidad por la violencia desarrollada y los gritos desgarradores que incitaron a los vecinos a llamar al 911. Lo cierto es que la damnificada lucha por sobrevivir y tiene cortes profundos que de milagro no la mataron al instante. Así las cosas, esperan que los investigadores avancen a fondo y que la violenta no salga de la seccional policial.

Todo comenzó en una vivienda situada en la calle 26 entre 139 y 140 con una simple discusión que siguió con amenazas por parte de la joven de 27 años, identificada como Macarena Angélica S., hacia su propia madre. Se desconoce el motivo de la trifulca, pero la agresora padece problemas psiquiátricos que en esta oportunidad la hicieron desconectarse de la realidad.

La peor parte llegó cuando M.A.S. tomó un machete y fue directamente a asesinarla. Le apuntó a la cabeza y le generó lesiones, además de hacerlo también en su cuello y en su espalda. La mujer intentó defenderse, pero cayó al piso y empezó a perder una considerable cantidad de sangre. Vecinos escucharon la secuencia y llamaron al 911. Agentes de la Comisaría Segunda de Ranelagh se apersonaron en el domicilio y procedieron a detener a la hija de la víctima.

Por otro lado, profesionales médicos llegaron a bordo de una ambulancia del SAME, la vieron semi inconsciente y la trasladaron al Hospital Evita Pueblo, donde ingresó de urgencia y está internada a la espera de mejoras en su cuadro. Obtuvo lesiones profundas y graves, por lo que es un milagro que siga con vida y luchando para salir de la terapia con el esfuerzo de los doctores.

El caso fue caratulado como “Tentativa de homicidio agravado por el vínculo” por la Fiscalía de turno y la sindicada aguarda detenida el resultado de las pericias y el avance de la investigación.