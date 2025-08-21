Bernard Stilling, cerca del podio en los Panamericanos juniors

Con un tiempo de 13.72, la atleta de la región quedó a 12 milésimas de conseguir la medalla de bronce y de esta manera redondeó una buena competencia ante las mejores exponentes del continente de su categoría.

La deportista que entrena en el Parque de Lomas partió del andarivel 7 y tuvo un rendimiento óptimo tras el saldo positivo de la clasificación, estando cerca de sus mejores marcas históricas tanto propias como de la divisional. Sin embargo, no pudo igualar el registro que consiguió en la jornada previa en una de las semifinales, donde cronometró 13.60, justamente el tiempo que le permitió a la brasilera Lays Silva quedarse con la presea del tercer espacio del escalafón.

La ganadora de la competencia fue la cubana Joselyn Echazabal, quien había conseguido el mejor tiempo en las semifinales y ahora lo ratificó siendo la más veloz con un tiempo de 13.29, mientras que el segundo lugar fue para la oriunda de Barbados Maya Rollins, que culminó la carrera en 13.51.

A pesar de que no logró finalizar con una medalla, fue una satisfactoria performance para la deportista que forma parte del equipo de atletismo de Lomas de Zamora, ya que logró meterse en una final panamericana y además se consolida como una de las exponentes más importantes de la nueva generación del atletismo argentino.

En 2024, con sólo 19 años, fue campeona sudamericana U20 en los 100 metros con vallas y campeona sudamericana U23 en los 400 con vallas. Pero no fueron sus únicos podios: también sumó una medalla de plata en la posta 4x400 y un bronce en los 400 con vallas del Sudamericano U20. En el Sudamericano U23, en tanto, se colgó el bronce en los 100 con vallas.