Lanús quiere dar vuelta la historia y seguir su camino en la Sudamericana

En el Granate vuelve a la lista de concentrados el delantero Walter Bou, tras haber superado un desgarro en el sóleo derecho que le demandó varias semanas fuera de la cancha, aunque se prevé que continúe como titular Rodrigo Castillo, una de las figuras del equipo en las últimas semanas desde su arribo desde Gimnasia y Esgrima La Plata.

Además, el mediocampista Marcelino Moreno, que volvió a concentrar recién el pasado domingo contra el Lobo, en el Bosque, por el Clausura de la Copa de la Liga tras superar una pubalgia, no sería de la partida en el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino aunque está en la nómina de disponibles por si la urgencia lo requiere.

Por su parte, Santiago Moyano es duda en la visita ya que sufrió un golpe en su rodilla derecha en el primer encuentro, hace una semana, en el estadio Madre de Ciudades. Por eso, el técnico Omar De Felippe se plantea formar con una línea de tres, donde Juan Pablo Pignani reemplace a Iván Gómez y Fernando Martínez entre por Moyano que está entre algodones.

La posible formación que impondría el Flaco para el dueño de casa sería la siguiente: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

El DT de los del sur del conurbano bonaerense mantendría el mismo 11 que paró en Santiago del Estero, a pesar de contar con los recuperados experimentados. Por su parte, las chances de que el conductor del rival plantee un esquema inicial con línea de tres centrales en el fondo son muy concretas. ¿El once? Alan Aguerre; Juan Pignani, Jonathan Galván, Lucas Abascia; Fernando Martínez/Santiago Moyano, José Florentín, Fernando Juárez, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Leonardo Heredia, Matías Godoy.

Ambos vienen de rotar en sus últimos compromisos por el torneo local, donde el Grana derrotó a Gimnasia La Plata en el Bosque por 2 a 1, mientras que el Ferroviario igualó 1 a 1 con Barracas Central en su casa.