Celebraron los 359 años de Quilmes con la tradicional maratón

En 10 kilómetros se impuso entre los hombres Alexis Borvancini de Avellaneda y entre las mujeres Brisa Ojeda. Numerosos vecinos participaron de la correcaminata de 3 kilómetros y los niños de la prueba de un kilómetro.
La Ciudad de Quilmes celebró su 359º aniversario a puro festejo y el atletismo de la región brilló en una nueva edición de la maratón en La Ribera, que comprendió tres carreras con distancias de 10 kilómetros, la correcaminata de 3 kilómetros y el tramo participativo de niños de un kilómetro. Venció en la carrera mas extensa el atleta de Avellaneda Alexis Borvancini en la rama masculina, al tiempo que la deportista Brisa Ojeda se impuso en la tira femenina.
El sureño Borvancini logró imponerse en la versión masculina en los 10 kilómetros, con un registro de 35' 17", escoltado por Patricio Bejarano con 35' 3" y Marcelo Gutiérrez con 36' 16".
Para la presentación femenina en 10 kilómetros rompió los relojes Ojeda con un tiempo de 42' 22", secundada por Paula Olivera con 42' 36" y Erika Méndez con 42' 45".
La carrera aniversario de Quiles es una de las más convocantes del año con los mejores atletas del país, junto a la Carrera de Miguel, que habitualmente se hace en Berazategui.
Los deportistas celebraron en lo alto del podio, mientras que adultos y jubilados disfrutaron de la versión correcaminata y los niños del kilómetro recreativo.
