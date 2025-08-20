Celebraron los 359 años de Quilmes con la tradicional maratón

El sureño Borvancini logró imponerse en la versión masculina en los 10 kilómetros, con un registro de 35' 17", escoltado por Patricio Bejarano con 35' 3" y Marcelo Gutiérrez con 36' 16".

Para la presentación femenina en 10 kilómetros rompió los relojes Ojeda con un tiempo de 42' 22", secundada por Paula Olivera con 42' 36" y Erika Méndez con 42' 45".

La carrera aniversario de Quiles es una de las más convocantes del año con los mejores atletas del país, junto a la Carrera de Miguel, que habitualmente se hace en Berazategui.

Los deportistas celebraron en lo alto del podio, mientras que adultos y jubilados disfrutaron de la versión correcaminata y los niños del kilómetro recreativo.