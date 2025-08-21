Entregaron un centenar de escrituras a familias de Morón

Las tramites se realizaron mediante el programa “Mi escritura, mi casa” impulsado por el gobernador Axel Kicillof que permite a miles de familias tener garantizado el título de propiedad de sus viviendas de forma gratuita.

De esta manera, las familias pueden acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para la ampliación de su casa o presentar la escritura como garantía. Además de recibir el título de propiedad, las familias obtienen la cancelación de las deudas acumuladas del impuesto inmobiliario.

Además, se entregó equipamiento deportivo para clubes e instituciones sociales que incluyen pelotas de futbol, pecheras, infladores, redes para arcos, conos, vallas para saltos, bandas elásticas, colchonetas, escaleras para coordinación atlética y silbatos.

Los funcionarios también firmaron convenios para ampliar el programa Mayores Bonaerenses Activos, beneficiando a diez nuevos centros de jubilados de Morón. En el mismo sentido, se firmó otro convenio para destinar equipamiento a los talleres del programa provincial Envión que se desarrollan en espacios municipales.

El acto se llevó adelante en la sede del Sindicato Luz y Fuerza y contó con la presencia de miembros del gabinete provincial y del Gobierno municipal. Por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires participaron el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, arquitecto Rubén Pascolini; el subsecretario de Coordinación Institucional, Adrián Grana; la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia Vivares; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; el director de Regularización de Hábitat, Roberto Perito. Mientas que por el gobierno local participaron las y los secretarios de Educación y Desarrollo con la Comunidad, José María Ghi; la de Unidad Intendente, doctora Estefanía Franco; el de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz; y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Tomás Balestrini.