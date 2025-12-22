Bomberos Voluntarios de Florencio Varela celebraron el 70 aniversario

El jefe comunal destacó "la labor incansable de los bomberos con la comunidad a través de un desempeño digno de honor y gloria", al tiempo que recordó a "aquellos que quedaron en la guardia eterna cuando ejercían su loable tarea".

En la jornada, miembros del cuartel local, de Quilmes, San Francisco Solano, La Florida, Berisso, Magdalena, Berazategui, Gutiérrez y Hudson, sumado a la Gendarmería Nacional, Centro de Veteranos de Guerra Héroes de Malvinas, Policía Bonaerense, Guardia Comunal, Rotary Club, Defensa Civil marcharon por avenida San Martín ante una multitud de vecinos.

Sergio García -presidente de la asociación agasajada- vivió "un día muy especial, al celebrar el 70° aniversario del establecimiento", además valoró "el apoyo del intendente, quien nos acompañó desde un inicio con todo lo que necesitábamos".

"Benicio siempre fue fanático. Su pasión comenzó por los dibujitos animados", contó Graciela Enriquez sobre su pequeño de 2 años. La ciudadana de San Jorge describió "una propuesta diferente e interesante para festejar con los héroes del día a día".

Con un pasado de servicio voluntario, Luis Alberto Ballarino - frentista de Las Malvinas- agradeció "el merecido reconocimiento a mis colegas: fue una decisión excelente que ayudó a apreciar el trabajo realizado".

De Villa Vatteone, llegó María Cabrera, quien manifestó "una emoción tremenda al ver la procesión de las unidades". Además, narró: "Mi nieto culminó su formación para integrar la institución tras mucho sacrificio. Eso me dio una alegría enorme".