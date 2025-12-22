Provincia |

Axel Kicillof pidió construir una fuerza más amplia: "No alcanza con el PJ de la Provincia"

Lo dijo en un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, al que asistieron 1.600 dirigentes y militantes. También cuestionó las políticas del presidente Javier Milei. "No tienen nada de novedoso", afirmó el Gobernador.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con la presencia de 1.600 dirigentes y militantes en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA), en Ensenada.

El mandatario provincial donde llamó a construir "una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina" y criticó las políticas de Javier Milei, mientras que la militancia insistió con cánticos para su candidatura presidencial.

El discurso de Kicillof

“Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza sólo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”, aseguró Kicillof.

Y agregó: “Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia. Hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

ADEMÁS: Axel Kicillof eliminará los subsidios energéticos a usuarios de barrios cerrados

Del plenario participaron intendentes alineados al espacio, integrantes del gabinete bonaerense y legisladores provinciales, en una puesta en escena que buscó mostrar volumen territorial y respaldo político al nuevo armado.

“Nacimos para construir una alternativa a este modelo y este modelo es nacional. Por eso hay que construir una alternativa nacional”, sostuvo, al tiempo que lanzó al MDF más allá de las fronteras bonaerenses.

Y sumó con respecto al presente del peronismo: “Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero que no nos vengan a confundir: sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”.

En su mensaje, sostuvo que "las políticas que lleva Milei adelante no tienen nada de novedoso, son las mismas políticas de ajuste, achicamiento y entrega que tantas veces se implementaron en Argentina".

Y recordó el rol que asumió la provincia frente al ajuste libertario. “Dijimos que éramos escudo y red para defender y proteger a los sectores atacados por Milei en la provincia de Buenos Aires, pero la misión y la tarea era construir una alternativa”, afirmó.

ADEMÁS: Kicillof recorrió los avances de las obras del plan hídrico en Bahía Blanca

Además manifestó: “No alcanza con resistir y cuidar, también hay que dar una perspectiva de futuro. Hay que darle la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”.

“Estamos acá reunidos para avanzar con la construcción de una alternativa sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente, sin dejar de convencer”, señaló.

Mientras que aclaró: “No venimos a lanzar ni una campaña electoral ni una candidatura. Venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y potente de una fuerza política que trascienda la provincia de Buenos Aires”.

“Venimos a convocarlos para construir una fuerza política que trascienda la Provincia. Vamos a mostrar que hay una alternativa y que no venimos a repetir la historia: venimos a crear futuro, un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, concluyó.

