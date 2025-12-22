San Isidro refuerza la seguridad en Las Lomas con 100 cámaras inteligentes de alta resolución

La instalación de nuevas cámaras se centró en proteger las vías principales y los ingresos clave, abarcando arterias como Av. Márquez, Av. Rolón, Tomkinson, Diego Palma, Av. Segundo Fernández, Avellaneda, Sucre, Laprida, Lynch, Neyer, Don Bosco, Newbery y La Rábida.

Lo que distingue a estos dispositivos es su avanzada capacidad de análisis. Las nuevas unidades ofrecen resolución 4K, visión nocturna y tecnología multisensor. Mediante IA, identifican de forma automática matrículas y rostros, emitiendo notificaciones inmediatas al Centro de Operaciones Municipal (COM).

En los ingresos por el Ramal Tigre, se potenciaron las lectoras de patentes (LPR), que operan como barrera efectiva para identificar vehículos con órdenes de captura.

“Esto optimiza la intervención policial y minimiza las posibilidades de impunidad”, resaltaron autoridades municipales.

En 2025, ya se incorporaron alrededor de 2.000 dispositivos nuevos. Con este progreso, San Isidro avanza hacia un total de 2.646 cámaras en el distrito, posicionándose como uno de los sistemas de vigilancia digital más robustos y sofisticados del Gran Buenos Aires.