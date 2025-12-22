Otermín presentó "Gobierno de la Comunidad en Verano" desde el Parque Acuático de Albertina

Todas las actividades estarán publicadas en https://lomasdezamora.gov.ar/verano-en-comunidad. En el caso del Parque Acuático, va a estar abierto de miércoles a domingo de 10 a 18 y es necesario anotarse previamente en la web del Municipio y esperar la confirmación.

“Desde el Gobierno de la Comunidad ideamos un montón de propuestas recreativas, culturales, deportivas, educativas y ambientales, no sólo en las Piletas sino en distintos espacios de todas las ciudades de Lomas. Disfrutemos juntos, en paz y familia: la esencia del Gobierno de la Comunidad”, destacó Otermín.