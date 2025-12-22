Otermín presentó "Gobierno de la Comunidad en Verano" desde el Parque Acuático de Albertina

Junto con la ministra de Ambiente de la provincia y la Jefa de Gabinete, el intendente de Lomas de Zamora presentó en el Parque Acuático de Albertina, el programa "Gobierno de la Comunidad en Verano", una de las propuestas para el disfrute en familia de los vecinos de las 14 localidades del distrito.
El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, junto a la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la Jefa de Gabinete, Sol Tischik, presentaron en el Parque Acuático de Albertina “Gobierno de la Comunidad en Verano”, un programa de actividades para disfrutar en familia durante la temporada que incluye diversas propuestas recreativas, culturales, deportivas, educativas y ambientales en las 14 ciudades del distrito.
Todas las actividades estarán publicadas en https://lomasdezamora.gov.ar/verano-en-comunidad. En el caso del Parque Acuático, va a estar abierto de miércoles a domingo de 10 a 18 y es necesario anotarse previamente en la web del Municipio y esperar la confirmación.
“Desde el Gobierno de la Comunidad ideamos un montón de propuestas recreativas, culturales, deportivas, educativas y ambientales, no sólo en las Piletas sino en distintos espacios de todas las ciudades de Lomas. Disfrutemos juntos, en paz y familia: la esencia del Gobierno de la Comunidad”, destacó Otermín.