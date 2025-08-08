Bravo valora el presente de un Estrella que sueña en grande

"El partido con Cañuelas fue importante para nosotros. Veníamos de perder y necesitábamos una victoria. Por suerte, pudimos hacer dos goles rápido, que nos dieron cierta tranquilidad, aunque sabíamos que ellos iban a salir a buscar el empate", analizó el joven. Y sentenció, en declaraciones al portal Sólo Ascenso: "Pudimos concretar el tercero con una buena contra y nos llevamos un buen triunfo".

Luego, destacó la reacción del grupo tras la derrota anterior, que había sido un golpe duro y que derivó en bajar en las estadística, recalcó: "Era muy importante conseguir la victoria, más que nada por cómo se está dando el torneo, que está muy parejo. Pudimos ganar de visitante y, sobre todo, jugando bien".

En tanto, puso el foco en su faceta como artillero, dado que, con seis goles en el torneo, se refirió a su rendimiento personal: "Me siento bien y laburo día a día para sentirme cada vez mejor. Es bueno el presente, pero uno siempre quiere más. El grupo ayuda mucho en el día a día, se disfruta y se trabaja bien; eso hace todo mucho más fácil".

Por último, volvió a apuntar al balance general de la plantilla que comanda el entrenador Agustín Wallash, dado que el club está en zona de Reducido y sueña en grande con dar el salto a la categoría superior: "Tenemos la cabeza en jugar partido a partido, en no pensar en lo que puede pasar. Creemos que eso fue lo que nos trajo hasta acá y nos dio buenos resultados. En un torneo tan parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Por eso vamos paso a paso".

Por último, Bravo palpitó el duelo del fin de semana ante Victoriano Arenas: "Estrella tiene que hacer lo que hizo en Cañuelas: cuidar la pelota y lastimar las veces que pueda. Me imagino un partido trabado, pero siento que nos podemos quedar con los tres puntos".