Secla sueña con el título en el Nacional C de handball

El torneo, que se desarrolla a lo largo de seis días de intensa competencia, marca el regreso de un evento de esta magnitud al territorio norteño después de más de una década. Es que el itinerario reúne a 34 equipos representantes de 15 afiliadas a la Confederación Argentina de Handball, lo que refleja el carácter federal de la grilla y su relevancia en el calendario anual de clubes.

El certamen otorga tres plazas por rama para el Nacional de Clubes Adultos «B» 2026, por lo que el avance hacia las instancias finales no sólo representa una oportunidad deportiva, sino también un paso clave en el crecimiento de cada afiliada participante.

FeMeBal, Mendoza, Atlántica, Misiones, Río Negro, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Neuquén y San Luis son las afiliadas que lograron mantener al menos un representante en carrera y que dirán presente en los cuartos de final, consolidando el protagonismo de distintas regiones del país en esta segunda fase.

En la rama femenina, los cuartos de final enfrentarán, además de a Secla con su contrincante de turno, a Handball San Luis con Río Negro, a Municipalidad de Alta Gracia con Municipalidad de Tupungato, y a ACHA con Ferrocarril Concordia.

Por el lado de la rama masculina, Estudiantes de Pehuajó se medirá ante Centenario, Tiro Federal enfrentará a Goethe, Municipalidad de Tupungato jugará ante Pellegrini, y Gimnasia de Montecarlo lo hará frente a Paracao.