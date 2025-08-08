Lanús, por un nuevo triunfo tras el festejo en Copa Argentina

El Granate, que arriba en alza al despachar al Globo para llegar a los cuartos de final del certamen integrador, y que previamente había vencido a Sarmiento, en Junín, por el itinerario doméstico, intentará replicar la historia en su casa cuando se vea las caras con la entidad de la provincia mediterránea.

Por lo pronto, el entrenador Mauricio Pellegrino deberá analizar qué once utilizar, no sólo por la gran cantidad de lesionados, sino también porque se requerirá administrar energías para lo que será el inicio de la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Central Córdoba, primero en Santiago del Estero y luego como local.

Es que en las últimas horas e confirmaron los inconvenientes físicos de Marcelino Moreno y Felipe Peña Biafore, aquel con un desgarro y el otro con una luxación que les impedirá estar en cancha con la T. El mendocino seguramente no esté para el primer cruce copero, pero sí aguarda por su oportunidad en la revancha en el sur del conurbano bonaerense, en tanto que otra es la historia para el ex River, que prevé sí estar en el primer cruce de la llave internacional.

Así la situación, es factible que se le dé rodaje a Ramiro Carrera, ya recuperado de su propia lesión, un traumatismo en la rodilla derecha, luego de su ausencia con el Globo en la cancha de Quilmes por la Copa Argentina.

El que todavía está recuperándose de su inconveniente es Walter Bou, que seguirá resguardado, entre algodones, todavía apostando por los goles que pueda brindar Rodrigo Castillo, que ingresó en su lugar apenas tomó la posta como refuerzo y rompió la red contra el Kiwi y fue vital en el halago contra el club de Parque Patricios.

Ahora tocará Talleres, un rival complicado que viene de empatar sin goles con Godoy Cruz, de local, pero que previamente había sorprendido a Independiente en Avellaneda, al que superó 2 a 1, por lo que podría volver a sorprender en la región.