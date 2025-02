Broggi prefirió obviar la polémica y bancó el juego de Banfield

No fue fácil dejar de lado el tema y el entrenador buscó no abordar algo que pasó por todos los medios y de lo que se sigue hablando: el arbitraje de Luis Lobo Medina. El colegiado tuvo decisiones polémicas, como mínimo, y volvió a poner sobre la mesa lo que sucede con los equipos que enfrentan al conjunto de Claudio Tapia, el presidente de la AFA. Consultado sobre el gol de Kevin Jappert, que llegó en una jugada polémica, Broggi evitó hacer comentarios sobre el arbitraje: "No volví a ver la jugada del gol" y agregó: "Del arbitraje no voy a opinar". Sin embargo, en el mismo partido, no pudo obviar su enojo y se lo vio claramente decir "esto es un asco".

El entrenador también analizó el desempeño de su equipo y reconoció que Banfield tuvo dificultades para generar situaciones claras de gol. "Nos faltó tener más opciones, pero eso también tiene que ver con lo que el rival plantea", explicó. Sin embargo, destacó que el equipo no sufrió demasiado en defensa: "No tuvimos situaciones de gol en contra, más allá de las pelotas paradas polémicas".