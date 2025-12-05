Decenas de vecinos recibieron sus certificados tras completar sus cursos

En esta ocasión, recibieron sus diplomas los estudiantes que completaron los cursos de Instalación y Reparación de Equipos de Climatización; Programación en Python Avanzado; Reparación de Dispositivos Móviles; Administración de Servidores Basados en Linux; Seguridad Informática; Linux; Auxiliar de Tapicería; Marketing Digital; Auxiliar de Carpintería; Introducción al Armado de Proyectos Culturales y Ofimática.

Al hacer uso de la palabra, Katherine Cáceres, docente del curso de Python y estudiante de Ingeniería en Informática de la UNDAV, expresó: "Mi camino comenzó en estas aulas como estudiante y hoy tengo el enorme desafío de estar del otro lado, como docente. La educación es un diálogo profundo, una experiencia que va mucho más allá de cualquier examen. Agradezco a quienes hacen posible que esta institución siga abriendo puertas y acompañando a cada estudiante en la construcción de su futuro".

Por su parte, el coordinador de la Escuela de Oficios, Pablo Fiorito, destacó el valor del proyecto porque "esta iniciativa no existiría sin la voluntad política del rector y de la Secretaria de Extensión Universitaria, especialmente en un contexto en el que la universidad no cuenta con recursos". "La Escuela de Oficios se sostiene gracias al esfuerzo y compromiso enorme de los docentes, que acompañan y contienen a cada estudiante", mencionó.

Y añadió: "Siempre les decimos en la primera clase que queremos verlos llegar al momento de recibir su certificado, porque ese es nuestro mayor orgullo, y más aún cuando esa certificación se convierte en la puerta de entrada para que sigan estudiando alguna de las tantas carreras de la universidad".

Finalmente, el rector de la UNDAV subrayó el rol estratégico de la formación profesional: "La Escuela de Oficios Saúl Ubaldini responde a las verdaderas demandas laborales y productivas de nuestra comunidad. Nos enorgullece entregar estas certificaciones y sostener una mirada estratégica de lo que debe ser la universidad pública: un espacio que dialoga con su gente, que defiende el futuro y que apuesta a la esperanza".

Asimismo, remarcó que "la universidad no es gratis: la financia el pueblo argentino, y nuestra responsabilidad es devolverle credibilidad, oportunidades y obras que miren hacia adelante".