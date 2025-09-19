Campaña de vacunación antirrábica gratuita en Morón

La campaña se realizará en conjunto con profesionales del Círculo de Veterinarios de Morón y contará con la provisión de vacunas por parte de Zoonosis Urbanas de la Provincia de Buenos Aires. El Municipio, por su parte, garantizará el material descartable necesario para el desarrollo de la actividad.

Los centros adheridos son las veterinarias Doctora Andrea Roma (Agüero 1373), Buenas Mascotas (Abel Costa 543), San Agustín (Burgos 986), San José Obrero (Avenida Presidente Perón 2490), Pedigree (Fasola 529), Corte Canino (Vignes 999), Mundo Pet (Santa Rosa 869), Fauna (Casacuberta 3864), Doctora Irene Ripoll (Tucumán 2007), Doctora Silvia Sutera (Arias 3150), Animalinos (Sarmiento 2607), VNM (San Nicolás 845) y Donmella (Alem 1823).

También las veterinarias Libertad (Libertad 225), Laura Pinto (Revoredo 1274), Vippa (Córdoba 674), Diana (Mitre 2297), Morón Norte (Sarmiento 747), los centros veterinarios Rawson (Rawson 450) y Morón (Avenida Rivadavia 17483), junto a Artemisa (República Oriental del Uruguay 384), Mascotas (Casares 870) y Tierra Animal (Hipólito Yrigoyen 292).

Además, durante todo el año la vacunación antirrábica se realiza en el área de Zoonosis (Curupaytí 1129, Morón), de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábados de 8 a 12, sin turno previo. En el mismo lugar también se otorgan turnos para castraciones de perros y gatos, de manera presencial los viernes de 10.30 a 12.30 o a través de la web municipal.