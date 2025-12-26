El Cervecero ya cuenta con cuatro refuerzos

El Cervecero ya se sacó una mochila de las espaldas con la llegada de los refuerzos y va por más, por lo tanto el DT Alfredo Grelak al menos podrá pasar en paz las fiestas de Fin de año, sin implorar comenzar la pretemporada con caras nuevas.

Según consignó el Secretario Técnico Miguel Caneo, no se quedarán solo con los que han llegado, sino que además se prevé que pongan la firma antes del 31 Vera y Moreno, dado que Julián Marcioni jugará en Colón y no vendrá al Decano.

A raíz de la inhabilitación de Quilmes para traer refuerzos y las premuras económicas, al Cervecero se le complicaba el tema refuerzos, pero finalmente llegaron los cuatro refuerzos al hilo y el DT puede respirar tranquilidad.

Por ahora, llegaron Marinelli, libre de Independiente Rivadavia de Mendoza; el defensor Kippes, 31 años, ex San Miguel; Recalde, de 30 años, ex San Martín de San Juan y el atacante Lavezzi, de 29 años, también libre del Trueno Verde.