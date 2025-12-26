Sol Rizzo se consagró campeona nacional de taekwondo en Jujuy

La joven atleta tuvo un recorrido impecable en el certamen: ganó los tres combates que disputó y confirmó su enorme proyección, sumándose a la lista de campeones nacionales que tiene el distrito. Su actuación no solo fue destacada por los resultados, sino también por la solidez técnica demostrada a lo largo del torneo.

Rizzo entrena en el Club Pescadores de Lomas de Zamora, forma parte de la escuela Gallo Taekwondo y de la Asociación Taekwondo Sur. Con este logro, además, se convirtió en la primera campeona nacional de la institución lomense ubicada en Díaz Vélez 76, un hecho histórico para el club.

Pero el año de Sol no terminó ahí. Tras consagrarse campeona en Jujuy, también alcanzó otro objetivo importante en su carrera deportiva: obtuvo el cinturón negro, lo que la habilita como instructora, aunque deberá esperar a ser mayor de edad para poder ejercer formalmente.