Provincia |

Celebran el segundo aniversario del Mercado Morón con un nuevo espacio comercial

Este sábado desde las 11 se inaugurará otro local textil de la marca EME, que reúne a emprendedores de Morón. Participarán autoridades locales y provinciales.

El Mercado Municipal Morón celebra su segundo aniversario y continúa con la ampliación del espacio comercial, con el objetivo de seguir fortaleciendo la economía social local. La Marca EME sumará un nuevo local textil.

El espacio -ubicado en Avenida Presidente Perón 3883 (ex Gaona), que abre de lunes a sábados de 9 a 18, y los domingos de 9 a 13- facilita el acceso a productos frescos, de calidad y a precios justos, articulando la venta directa de productores y mayoristas con los consumidores.

En ese marco, este sábado a partir de las 11 se inaugurará un nuevo local textil de EME, con la presencia de autoridades provinciales. La iniciativa consolida el crecimiento de la marca colectiva que reúne a emprendedores de Morón, y refuerza el compromiso del Estado local con el comercio justo, el consumo responsable y el impulso a la producción local.

El Mercado ofrece a vecinos la posibilidad de acceder a alimentos y productos de primera necesidad en diversos rubros: carnicería, pescadería, panificados, productos de almacén, frutas y verduras, pastas frescas, lácteos, productos sin TACC, veganos y de dietética. También se comercializan artículos de limpieza, para mascotas y una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales en rubros como indumentaria, calzado, marroquinería y belleza.

Además, todos los puestos del Mercado Morón ofrecen descuentos de hasta el 40 por ciento abonando con Cuenta DNI (con tope de reintegro semanal, según las promociones vigentes del Banco Provincia) y un 10 por ciento para empleados municipales de Morón.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados