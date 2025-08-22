Celebran el segundo aniversario del Mercado Morón con un nuevo espacio comercial

El espacio -ubicado en Avenida Presidente Perón 3883 (ex Gaona), que abre de lunes a sábados de 9 a 18, y los domingos de 9 a 13- facilita el acceso a productos frescos, de calidad y a precios justos, articulando la venta directa de productores y mayoristas con los consumidores.

En ese marco, este sábado a partir de las 11 se inaugurará un nuevo local textil de EME, con la presencia de autoridades provinciales. La iniciativa consolida el crecimiento de la marca colectiva que reúne a emprendedores de Morón, y refuerza el compromiso del Estado local con el comercio justo, el consumo responsable y el impulso a la producción local.

El Mercado ofrece a vecinos la posibilidad de acceder a alimentos y productos de primera necesidad en diversos rubros: carnicería, pescadería, panificados, productos de almacén, frutas y verduras, pastas frescas, lácteos, productos sin TACC, veganos y de dietética. También se comercializan artículos de limpieza, para mascotas y una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales en rubros como indumentaria, calzado, marroquinería y belleza.

Además, todos los puestos del Mercado Morón ofrecen descuentos de hasta el 40 por ciento abonando con Cuenta DNI (con tope de reintegro semanal, según las promociones vigentes del Banco Provincia) y un 10 por ciento para empleados municipales de Morón.