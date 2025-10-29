Celebrarán en Lomas de Zamora el cumpleaños 65 de Diego Maradona

En el Parque Diego Armando Maradona, ubicado en Recondo al 1200, habrá música en vivo, un Paseo del Arte, una muestra fotográfica, un mural participativo, la Feria Maradoneana, un partido en el potrero, artistas itinerantes y el show Rock and Roll en Comunidad. Además, la jornada será transmitida en vivo a través del stream Olga. En forma simultánea, en el Centro Cultural Fiorito, sito en Recondo 1400, se inaugurará la Biblioteca Diego Armando Maradona y se presentará una muestra fotográfica alusiva a su vida y su legado.

Asimismo, a las 18, el Municipio inaugurará los nuevos Potreros de la Comunidad, con actividades en La Herradura -ubicado en Camino de la Ribera y Larrazábal- y en Las Unicas, en Pilcomayo 400. "Los esperamos a todos los vecinos y vecinas para formar parte de una jornada especial reviviendo la historia del ídolo popular y compartiendo su legado con toda la comunidad lomense", señaló la invitación que la comuna difunda a través de las redes sociales.