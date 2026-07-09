Celebraron el Día de la Independencia en Vicente López

Durante el cierre del acto, Lizarazu y Vitale interpretaron la canción “Alto en la torre”, escrita y compuesta por Charly García. Una vez finalizado, los presentes pudieron acceder al interior de la torre y disfrutar de una exposición de autos antiguos en manos del Club de Amigos del Ford A.

Además, la intendenta Soledad Martínez entregó una placa conmemorativa a Magdalena Vila Torralva, tataranieta de Bernardo Ader, por los 210 años de la Independencia y por los 110 años de la piedra fundamental de la Torre Ader.

El 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia de la República Argentina. Se recuerda la firma del Acta de 1816 en la Casa de Tucumán, donde los representantes de las Provincias Unidas declararon la independencia formal de la Corona Española.

La Torre Ader cuenta con un legado arquitectónico y cultural que lo convierte en uno de los símbolos de Vicente López. Ubicada en Triunvirato al 3400, en Villa Adelina, fue construida por Bernardo Ader en honor al centenario de la independencia argentina. Sus descendientes decidieron donar la torre a la Municipalidad, que hoy se encarga de su conservación y donde ofrece una gran variedad de actividades culturales. Desde lo alto de su mirador, vecinos y visitantes suelen disfrutar de una vista panorámica única de Vicente López y de toda la Zona Norte.

Soledad Martínez destacó: “Nos reunimos hoy para poner en valor nuestros símbolos, no sólo los patrios, sino los que hacen a la identidad de Vicente López. Esta torre es un símbolo de agradecimiento a nuestra ciudad. Todos en algún momento elegimos Vicente López, una ciudad que no para de crecer por el esfuerzo de los vecinos”.