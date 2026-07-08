Una abuela de 74 años fue arrastrada por un colectivo y el chofer se fue sin asistirla

María Teresa recibió asistencia inmediata de Natalia, una asistente terapéutica que esperaba el colectivo en la parada, y de otro hombre que se encontraba en el lugar. Posteriormente fue atendida en un Centro de Atención Primaria del barrio y luego trasladada a una clínica de la zona para una evaluación más completa.

Testimonio de la nieta de la abuela que fue arrastrada por el asfalto

La nieta de la víctima, Florencia, relató que su abuela permaneció internada durante 24 horas y que continúa recuperándose. "Su estado es reservado, está muy adolorida, no es para menos con tremendo golpe que se dio", afirmó en diálogo con eltrece. También precisó que la mujer ya recibió el alta médica y permanece en su domicilio.

Imágenes de la abuela tendida en el suelo mientras el colectivo avanza.

La joven cuestionó con dureza el accionar del conductor. "Fue una aberración ver cómo él arranca el colectivo y se va", sostuvo, y agregó que dejó a su abuela "tirada a su suerte". Además, remarcó que en ningún momento intentó asistirla ni preguntó cómo se encontraba. "Hay una salita a una cuadra y media de ese lugar. Quizás hubiese sido diferente si él la hubiera acercado hasta la salita", señaló.

Florencia también denunció que ningún representante de la empresa de transporte se comunicó con la familia tras el accidente. "Yo viralicé el video porque esta persona sigue trabajando y hoy fue mi abuela, quizás mañana sea otra persona. No puede estar trabajando si supuestamente es tan profesional", expresó.

La nieta destacó especialmente la intervención de Natalia, la asistente terapéutica que permaneció junto a María Teresa durante los primeros minutos posteriores al accidente y la acompañó hasta el centro de salud. "Hablé con la testigo. La verdad es un amor de persona y una heroína porque había mucha gente alrededor y nadie hizo nada", afirmó.

Por último, Florencia explicó que su abuela continúa profundamente afectada por lo sucedido y que, por el momento, no quiere radicar la denuncia. "Está muy asustada, estamos peleando para que vaya y haga la denuncia porque no quiere hacer la denuncia. No quiere salir de la casa porque está asustada. Sueña todas las noches con esto, la chica que la asistió también está soñando con esto, muy lamentable". No obstante, aseguró que la familia avanzará por la vía judicial: "Uno de mis tíos se va a encargar, tenía cita con el abogado, así que ahí veremos cómo seguimos con esto. Esto no lo podemos dejar pasar".