Una abuela de 74 años fue arrastrada por un colectivo y el chofer se fue sin asistirla

La mujer sufrió graves golpes al descender de una unidad de la línea 218 en González Catán. Su familia denunció que el conductor la dejó "tirada a su suerte".
Una mujer de 74 años fue arrastrada varios metros por un colectivo cuando intentaba descender de una unidad de la línea 218 en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y mostró que el chofer detuvo el vehículo al advertir lo ocurrido, pero luego se retiró sin bajar para asistir a la víctima.
El accidente ocurrió el jueves pasado, cerca del mediodía, en la esquina de José Esquiza y Concepción del Valle. María Teresa descendía del interno 40 de la línea 218 cuando, antes de soltar por completo el pasamanos, el conductor reanudó la marcha y provocó que la mujer fuera arrastrada sobre el asfalto.
Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran que la víctima fue arrastrada durante al menos 15 metros hasta que logró soltarse y quedó tendida sobre la calzada. La escena generó la reacción de varias personas que se encontraban en la parada y acudieron rápidamente para auxiliarla.
En el video también se observa que el colectivo frenó unos metros después de cruzar la esquina. Sin embargo, cuando el conductor advirtió que la mujer lograba incorporarse con ayuda de los vecinos, volvió a arrancar y abandonó el lugar sin descender del vehículo ni comprobar el estado de salud de la pasajera.
María Teresa recibió asistencia inmediata de Natalia, una asistente terapéutica que esperaba el colectivo en la parada, y de otro hombre que se encontraba en el lugar. Posteriormente fue atendida en un Centro de Atención Primaria del barrio y luego trasladada a una clínica de la zona para una evaluación más completa.
La nieta de la víctima, Florencia, relató que su abuela permaneció internada durante 24 horas y que continúa recuperándose. "Su estado es reservado, está muy adolorida, no es para menos con tremendo golpe que se dio", afirmó en diálogo con eltrece. También precisó que la mujer ya recibió el alta médica y permanece en su domicilio.
La joven cuestionó con dureza el accionar del conductor. "Fue una aberración ver cómo él arranca el colectivo y se va", sostuvo, y agregó que dejó a su abuela "tirada a su suerte". Además, remarcó que en ningún momento intentó asistirla ni preguntó cómo se encontraba. "Hay una salita a una cuadra y media de ese lugar. Quizás hubiese sido diferente si él la hubiera acercado hasta la salita", señaló.
Florencia también denunció que ningún representante de la empresa de transporte se comunicó con la familia tras el accidente. "Yo viralicé el video porque esta persona sigue trabajando y hoy fue mi abuela, quizás mañana sea otra persona. No puede estar trabajando si supuestamente es tan profesional", expresó.
La nieta destacó especialmente la intervención de Natalia, la asistente terapéutica que permaneció junto a María Teresa durante los primeros minutos posteriores al accidente y la acompañó hasta el centro de salud. "Hablé con la testigo. La verdad es un amor de persona y una heroína porque había mucha gente alrededor y nadie hizo nada", afirmó.
Por último, Florencia explicó que su abuela continúa profundamente afectada por lo sucedido y que, por el momento, no quiere radicar la denuncia. "Está muy asustada, estamos peleando para que vaya y haga la denuncia porque no quiere hacer la denuncia. No quiere salir de la casa porque está asustada. Sueña todas las noches con esto, la chica que la asistió también está soñando con esto, muy lamentable". No obstante, aseguró que la familia avanzará por la vía judicial: "Uno de mis tíos se va a encargar, tenía cita con el abogado, así que ahí veremos cómo seguimos con esto. Esto no lo podemos dejar pasar".
comentar