Desbarataron una banda que asaltaba y amenazaba a vecinos de Ezpeleta

Se trata de un caso que conmocionó a los ezpeletenses ya que fueron intimidados por un grupo de jóvenes ladrones que no les bastaba con robarle a los trabajadores, sino que también tenían que amedrentar a quienes querían ponerles un freno en sus prácticas. Gracias a una intensa investigación, el seguimiento y reconstrucción de su recorrido y el testimonio de los damnificados, más algunos datos aportados acerca de sus paraderos, pudieron capturarlos.

El primer detenido tiene 22 años y aún sigue alojado en la dependencia policial correspondiente, por “Portación ilegal de arma de guerra”. Fue uno de los implicados en amenazar a los propios vecinos y disparar al aire en reiteradas ocasiones, pudiendo provocar una verdadera tragedia. Sin embargo, eso poco le importó y es por ello que le incautaron un revólver calibre 38 con la numeración borrada.

Luego de ello, fueron hasta la vivienda de un menor de 16 años, que tenía una moto robada y un arsenal de armas tumberas, las cuales son de fabricación casera, sumado a una importante cantidad de municiones de diversos calibres. Así las cosas, se lo llevaron a la Comisaría Sexta de Quilmes al igual que su cómplice e intervino el Juzgado de Menores. Fue liberado y entregado a sus responsables legales debido a su edad y quedó imputado.

Por último, atraparon a un adolescente de 17 años que tenía en su poder dos armas tumberas, balas para un revólver calibre 9 milímetros y estaba apuntado como el líder de esta peligrosa organización criminal que se dedicaba a robar en las calles quilmeñas. También fue liberado por no cumplir con la mayoría de edad.

Los vecinos de Ezpeleta denunciaron que fueron amedrentados en reiteradas ocasiones y temen una represalia ahora que los malvivientes volvieron a las calles y saben quiénes fueron los denunciantes. Así las cosas, esperan que las autoridades judiciales actúen al respecto e impidan nuevos episodios violentos.