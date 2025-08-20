Provincia

Claypole no pudo aprovechar la superioridad numérica y empató sin goles ante J. J. Urquiza

El Tambero acumuló su tercer empate consecutivo y se mantiene en zona de Reducido, aunque dejó pasar la chance de volver a la victoria en casa.

Claypole volvió a tropezar en su búsqueda de cortar la racha de empates. En el estadio Rodolfo Vicente Capocasa, igualó 0 a 0 frente a J. J. Urquiza por la 22ª fecha de la Primera C, en un duelo que dejó la sensación de oportunidad perdida para el conjunto dirigido por Roque Drago.

El encuentro fue parejo y con escasas emociones en las áreas. El local intentó manejar la pelota y generar volumen de juego, pero se encontró con un rival firme en la marca y con orden defensivo, que apostó a cortar los circuitos y salir rápido de contraataque.

El tramo final del partido parecía darle una ventaja inesperada al Tambero: en tiempo de descuento, Matías Corrales vio la tarjeta roja y dejó a la visita con diez hombres. Sin embargo, el reloj jugó en contra y Claypole no encontró tiempo ni claridad para aprovechar la superioridad numérica.

Finalmente, el empate en cero se consumó y significó el tercer partido consecutivo del Tambero sin poder ganar. Aun así, el punto le permitió llegar a los 28 y escalar al quinto lugar de la Zona B, dentro de la zona de clasificación al Reducido.

En la próxima jornada, Claypole deberá visitar a Muñiz, con la obligación de reencontrarse con la victoria si quiere afianzarse entre los aspirantes al ascenso.

