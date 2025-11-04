Colegio de Banfield suspendió a un profesor por supuesto "adoctrinamiento político partidario"

La Secretaría de Educación nacional reaccionó luego de que se difundiera un audio donde el profesor, durante una clase, habría insultado a estudiantes de sexto año, cuestionaba supuestos festejos por los resultados electorales y criticaba la gestión del gobierno del presidente Javier Milei.

"Ante las denuncias difundidas en medios y en redes sociales sobre un nuevo hecho de adoctrinamiento político partidario y una falta grave -en el marco de la legítima convivencia escolar- de violencia verbal de un docente hacia los alumnos ocurrido en una escuela pública de gestión privada de la localidad bonaerense de Banfield, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informa que se ha dado urgente intervención a las autoridades de la provincia y del establecimiento, a fin de erradicar tales prácticas y garantizar que el proceso educativo se desarrolle en un marco de respeto y pluralidad, lo que debe ser propio de instituciones estatales y privadas", expresa el comunicado de la cartera que dirige Sandra Pettovello.

Desde el Ministerio justificaron su accionar en la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley 26.061 -sobre la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y la Ley de Convivencia Escolar 26.892, normas que obligan a "asegurar una educación respetuosa de la dignidad, integridad y libertad de pensamiento, conciencia y expresión" de los alumnos dentro del ámbito escolar.

"En este contexto, toda forma despectiva de imposición ideológica en el entorno educativo constituye una vulneración de esos derechos y afecta el desarrollo integral de los alumnos", añadieron. En ese marco, recordaron que "el Ministerio de Capital Humano reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con una educación libre y plural, que asegure entornos escolares seguros, abiertos al diálogo y al pensamiento crítico, sin condicionamientos políticos o partidarios".

Asimismo, instó a todas las jurisdicciones y a las comunidades educativas a fortalecer los mecanismos de supervisión y resguardo del derecho de los alumnos a aprender libres de todo adoctrinamiento político partidario. La libertad de enseñanza y de aprendizaje, principio fundamental de nuestra Constitución Nacional, es una columna vertebral del sistema educativo argentino. Finalmente, recordó que continúa habilitada la línea gratuita 0800-222-1197 para recibir denuncias o consultas ante cualquier situación que vulnere la libertad, la convivencia o los derechos en el ámbito escolar.