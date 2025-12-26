Ramos Mejía: la nena herida por una bala perdida permanece "estable" y bajo observación

La familia confirmó que la nena de 12 años continúa internada en el Sanatorio de la Trinidad, sin compromiso motor y con el proyectil aún alojado en el cráneo.
Angelina, la nena de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida en Navidad sigue internada tras haber sido herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. La menor recibió un disparo en la zona de la nuca mientras se encontraba con su familia en la vía pública.
Según confirmó su tía este viernes, la nena se encuentra estable, aunque permanece internada en el Sanatorio de la Trinidad bajo estricta observación médica. El proyectil continúa alojado en la fosa posterior del cráneo y todavía no fue intervenida quirúrgicamente, pero los familiares aseguraron que no presenta compromiso motor, un dato alentador dentro de un cuadro delicado.
El hecho ocurrió apenas pasada la medianoche del 25 de diciembre, cuando Angelina estaba junto a sus primos frente a la casa familiar, la menor se desplomó de manera repentina y manifestó un fuerte ardor en la cabeza, lo que en un primer momento fue confundido con el impacto de un cohete. Al notar el sangrado, los adultos la trasladaron de urgencia a un centro de salud.
De acuerdo al relato de la familia, la bala tiene orificio de entrada, pero no de salida, lo que obligó a realizarle un procedimiento médico y mantenerla en terapia intensiva. La evolución es monitoreada minuto a minuto por los profesionales, mientras crece la preocupación por los disparos efectuados durante los festejos.
comentar