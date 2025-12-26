Ramos Mejía: la nena herida por una bala perdida permanece "estable" y bajo observación

Según confirmó su tía este viernes, la nena se encuentra estable, aunque permanece internada en el Sanatorio de la Trinidad bajo estricta observación médica. El proyectil continúa alojado en la fosa posterior del cráneo y todavía no fue intervenida quirúrgicamente, pero los familiares aseguraron que no presenta compromiso motor, un dato alentador dentro de un cuadro delicado.

El hecho ocurrió apenas pasada la medianoche del 25 de diciembre, cuando Angelina estaba junto a sus primos frente a la casa familiar, la menor se desplomó de manera repentina y manifestó un fuerte ardor en la cabeza, lo que en un primer momento fue confundido con el impacto de un cohete. Al notar el sangrado, los adultos la trasladaron de urgencia a un centro de salud.

bala perdida Un plomo encontrado en las inmediaciones de la casa de la familia (Foto: Infobae)

De acuerdo al relato de la familia, la bala tiene orificio de entrada, pero no de salida, lo que obligó a realizarle un procedimiento médico y mantenerla en terapia intensiva. La evolución es monitoreada minuto a minuto por los profesionales, mientras crece la preocupación por los disparos efectuados durante los festejos.