Compromiso de autoridades de Ezeiza, San Vicente y Cañuelas por la producción y el empleo

El Polo Agrocomercial reunió a cientos de productores, criadores, consignatarios y especialistas de la cadena agroindustrial, quienes durante varias jornadas participaron de remates, exposiciones, charlas técnicas y actividades de capacitación. Durante la recorrida, los intendentes destacaron la importancia del evento no solo para el sector agropecuario, sino también para el desarrollo económico, comercial y turístico de la provincia de Buenos Aires.

Luego, los jefes comunales mantuvieron una reunión de gestión donde coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación intermunicipal, con el objetivo de promover iniciativas conjuntas que fortalezcan la producción, el comercio y la calidad de vida de los vecinos. "Con Nicolás y Gastón, intendentes de municipios vecinos, compartimos una agenda enfocada en el desarrollo, la producción y la generación de trabajo. Recorrimos juntos la Semana Angus de Primavera, un espacio que muestra la excelencia de nuestra ganadería y la fuerza productiva de la región", expresó Fassi.

Por su parte, Mantegazza señaló que "este tipo de espacios son un verdadero orgullo bonaerense, porque reúnen a productores, criadores y especialistas que muestran lo mejor de nuestra genética y el potencial de la agroindustria. El desarrollo del sector es clave para seguir fortaleciendo la producción y la generación de empleo en toda la región".