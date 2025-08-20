Concluyeron la puesta en valor del Puente Alsina

La pieza, que había sido desmantelada y abandonada durante la gestión anterior, fue restaurada junto al equipo de trabajadores y trabajadoras del Municipio y del Instituto Cultural bonaerense.

En ese marco, las mejoras estructurales incluyeron la colocación de nuevas columnas de alumbrado público, la potencialización de los artefactos existentes situados a lo largo de la avenida Remedios de Escalada y el desarrollo de nuevas dársenas, plazoletas y refugios urbanos.

Además, se colocó pintura en todo el viaducto y se incorporaron cámaras lectoras de patentes para integrar el acceso al Anillo Digital del distrito.

Otras intervenciones estuvieron ligadas a la plantación de vegetación autóctona y al desarrollo de tareas de muralismo urbano llevadas adelante junto con vecinos y vecinas de la zona.

Las labores culminadas se enmarcan en el Proyecto de Accesos que busca mejorar la accesibilidad vehicular y peatonal junto a la conectividad con los distritos aledaños. A su vez, se promueve la revalorización del espacio público y de las identidades barriales.