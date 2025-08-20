Provincia

Concluyeron la puesta en valor del Puente Alsina

Se colocaron nuevas luminarias y cámaras lectoras de patentes, se realizaron tareas de pintura y se restituyó la obra El Malevo de Fierro.

Finalizaron las obras de la puesta en valor al Puente Alsina desde Lanús que tuvo como elemento destacado la restitución de la obra El Malevo de Fierro del reconocido artista José Perera.

La pieza, que había sido desmantelada y abandonada durante la gestión anterior, fue restaurada junto al equipo de trabajadores y trabajadoras del Municipio y del Instituto Cultural bonaerense.

En ese marco, las mejoras estructurales incluyeron la colocación de nuevas columnas de alumbrado público, la potencialización de los artefactos existentes situados a lo largo de la avenida Remedios de Escalada y el desarrollo de nuevas dársenas, plazoletas y refugios urbanos.

Además, se colocó pintura en todo el viaducto y se incorporaron cámaras lectoras de patentes para integrar el acceso al Anillo Digital del distrito.

Otras intervenciones estuvieron ligadas a la plantación de vegetación autóctona y al desarrollo de tareas de muralismo urbano llevadas adelante junto con vecinos y vecinas de la zona.

Las labores culminadas se enmarcan en el Proyecto de Accesos que busca mejorar la accesibilidad vehicular y peatonal junto a la conectividad con los distritos aledaños. A su vez, se promueve la revalorización del espacio público y de las identidades barriales.

