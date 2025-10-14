Condenan al último acusado del crimen de Uma Aguilera

El juicio oral contra Romero Molinas estaba previsto para el 12 de agosto, pero fue suspendido y finalmente se resolvió mediante un juicio abreviado, con acuerdo entre las partes. La decisión tuvo como objetivo evitar que los familiares de la víctima debieran atravesar nuevamente el proceso judicial.

La Fiscalía y la Defensa habían solicitado una pena de 15 años de prisión, aceptada por el imputado, quien reconoció su participación. No obstante, el Tribunal Unico de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora dispuso una condena de 12 años, según informaron fuentes judiciales. La madre de Umma expresó su descontento con el fallo: "Tenía la esperanza de que se hiciera lugar al pedido de 15 años solicitado por el fiscal y la familia. Ninguna pena alcanza para lo que nos quitaron, pero al menos ahora hay una respuesta".

Con esta sentencia, todos los implicados en el crimen de Uma Aguilera recibieron condena. En junio, Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano Rojas y Miguel Pastor Romero Molinas fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor. En tanto, Nahuel Santiago Coman fue sentenciado a 5 años de prisión por ser partícipe secundario del robo calificado.

El 22 de enero de 2024, durante la mañana, cuatro delincuentes abordaron el vehículo Ford Ka en el que Uma, que estaba en el asiento trasero, y su padre esperaban a la mamá de Uma, que estaba cerrando el garaje de la casa. Ante esta situación, el efectivo de la Policía Federal intentó escapar con el auto, pero los delincuentes reaccionaron disparando al vehículo. Una de las balas alcanzó a la niña, quien falleció en el Hospital Churruca a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarla. Los delincuentes se dieron a la fuga en el Toyota Corolla en el que habían arribado.