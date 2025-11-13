Condenaron a dos sujetos que robaban cables en toda la provincia

Los malvivientes no solo vendieron los materiales obtenidos de dichas actividades ilegales, sino que perjudicaron a miles de vecinos de todo Buenos Aires y crecieron a nivel banda de una manera impensada, llegando a tener vehículos de gran porte para mantener la fachada. Es por ello que en la cita judicial fueron claves los testimonios de los allegados de las empresas proveedoras de servicio damnificadas y las fotos y videos de los mismos actuando al respecto.

Se trata de Daniel Garófalo y Emiliano Volpe, quienes fueron capturados en marzo de 2022 en la intersección de la avenida Calchaquí y Cuelli. Según consta en el informe policial de aquella jornada, los implicados estaban con uniformes falsos de Movistar para hacerse pasar por operarios de la firma. Estaban cortando cables en tramos de aproximadamente 3 metros cada uno y tenían planos de todo el tendido eléctrico subterráneo de la zona, motivo por el cual se entiende que eran expertos en la cuestión.

Además, en su poder tenían herramientas, credenciales falsas, un Peugeot 405 y estacionaron un camión para hacer creer a los vecinos que en realidad estaban haciendo un arreglo y no cometiendo un robo. Es por ello que fueron trasladados en aquel entonces a la Comisaría 9na de Quilmes y tras una investigación que duró más de 3 años, finalmente se conoció la debida condena.

Por el delito de “asociación ilícita, cohecho y múltiples hechos de robo en poblado y en banda en grado de tentativa con perjuicio a la empresa Telefónica y a la administración pública”, ambos fueron condenados a 5 años de reclusión. Las acusaciones estuvieron a cargo del fiscal Sebastián Videla y fueron absueltos de otros cargos por robo ya que no lograron comprobar su responsabilidad en los mismos.

Por otro lado, en la cita judicial el expolicía Matías Martino, quien enfrentaba cargos por el mismo delito, también obtuvo su absolución ya que no probaron su culpabilidad. El letrado indicó que los hampones actuaron con complicidad policial, otorgando pagos de dinero en efectivo para robar sin ser atrapados, en determinados días y horarios cuando la zona “estaba liberada”.

Es importante destacar que miles de vecinos se vieron afectados por estas prácticas. Los ladrones se llevaban los cables para vender el cobre en el mercado, el cual tiene un gran valor, y a costa de ello la gente se quedaba sin luz, sin televisión o internet.